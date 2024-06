Turista scaraventata a terra da un cavallo delle guardie VIDEO

Il filmato ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore

LONDRA – Un recente filmato, diventato virale sui social media, cattura il momento in cui una turista viene letteralmente spinta sul marciapiede da un cavallo della King’s Guard. L’incidente è avvenuto mentre la donna si avvicinava troppo all’animale nel tentativo di scattare una foto.

Il cavallo infastidito spinge la turista: le immagini

Nonostante i numerosi cartelli che raccomandano ai visitatori di mantenere una distanza di sicurezza dai cavalli della Guardia reale, sembra che la turista abbia ignorato l’avvertimento. Le autorità e lo staff di Buckingham Palace sottolineano regolarmente l’importanza di rispettare queste indicazioni per la sicurezza sia dei turisti che degli animali.

Il filmato, condiviso su X ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore. La rapida diffusione del video sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle istruzioni fornite in luoghi turistici affollati e storici come Buckingham Palace.

