Uno show di due ore, il concerto di Ultimo ha fatto vibrare tutta Messina

Il cantautore romano si è esibito con tutti i suoi più grandi successi

MESSINA – Due ore di concerto da lasciare tutti senza fiato. Il concerto di Ultimo a Messina, nella serata di ieri, venerdì 28 giugni, è stato uno spettacolo mozzafiato per i 40mila che hanno affollato lo stadio Franco Scoglio e che il prossimo anno, viste le date già annunciate, cercheranno di non mancare.

Il cantautore romano, accompagnato da una band d’eccezione composta da Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori, ha cantato tutti i suoi più grandi successi ma anche le canzoni contenute in “Altrove” il suo ultimo album, uscito lo scorso 17 maggio.

Per lo show c’era grande attesa e la stessa non è stata delusa e l’imponente palcoscenico ha “accompagnato” a dovere Ultimo, questo anche grazie al doppio allestimento sospeso a mezz’aria per alcuni componenti della band e piano al centro, una passerella centrale (50 metri) con un set piano e chitarra dall’estetica più urban che si sviluppava verso un palco B con un terzo pianoforte dedicato ai momenti acustici.

Ultimo, tramite i suoi canali social, ha voluto ringraziare tutti i presenti al Franco Scoglio e ha fissato l’appuntamento per il 18 luglio 2025.