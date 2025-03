Vampe di San Giuseppe a Palermo, il rogo in zona Oreto – VIDEO

Le fiamme in tutta la città nonostante i divieti

PALERMO – Nella serata delle vampe di San Giuseppe la città si riempie di roghi, nonostante l’opera di prevenzione fatta negli ultimi giorni dalla Rap che ha raccolto più di venti tonnellate di legname accatastate.

Nel video ripreso in via Bartolomeo Sirillo si vede una vampa accesa nella notte. L’accensione dei roghi ha anche causato nel pomeriggio scene di guerriglia urbana nella zona di fronte all’ospedale Civico, dove il rogo di alcuni cassonetti ha causato l’intervento della polizia in assetto antisommossa e il lancio di lacrimogeni.