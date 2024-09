Una 45enne fermata per omicidio volontario

VIAREGGIO – Avrebbe scippato la borsa a una donna che lo avrebbe inseguito, travolto e ucciso con la sua auto. Questa la ricostruzione dell’omicidio di Viareggio per il quale è stata fermata una donn aidentificata grazie alle immagini di una telecamera di video sorveglianza.

I fatti sono avvenuti domenica notte. Nel video choc, rilanciato dall’emittente toscana 50 Canale, si vede un uomo che cammina sul marciapiede con una borsa sulla spalla. Una grossa auto che sbuca alle sue spalle e lo travolge, schiacciandolo contro una vetrata a lato della strada.

Per gli investigatori sarebbe la prova dell’omicidio di Said Malkoun, algerino di 47 anni, poi deceduto all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. L’auto fa anche retromarcia per poi colpire di nuovo l’uomo, già a terra. Dall’auto scende una donna che gli inquirenti hanno identificato in una 45enne, Cinzia Dal Pino, residente a Viareggio, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Scesa dall’auto, la donna recupera la borsa e poi si allontana.