Palermo, Samonà all’incontro di ‘Prima l’Italia’: “Unità per vincere” VIDEO

La convention di presentazione di alcune candidature

PALERMO – L’Astoria Palace ha ospitato oggi la presentazione dei candidati al consiglio comunale e alle circoscrizioni di Prima l’Italia. Una piccola sala con molte sedie vuote dove l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà, indicato dalla Lega in ticket con il candidato a sindaco di Fi Francesco Cascio, come vicesindaco ha stretto le mani dei compagni di partito. Spiccano tra gli assenti i consiglieri comunali attuali del suo partito. E su tutti quella di Francesco Scoma indicato come presente nella campagna di comunicazione. Samonà però non ha dubbi: “Ci vuole unità per vincere”.

L’iniziativa, è stato specificato, era di presentazione di soli alcuni candidati. “Sarò anche alle altre presentazioni” ha detto Samonà, parlando con la stampa prima dell’incontro.

In mattinata era arrivata una nota dei consiglieri leghisti Igor Gelarda e Marianna Caronia che avvisava che all’hotel Astori non ci sarebbe stata nessuna presentazione delle liste di “Prima l’Italia”