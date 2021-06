Fuochi e palloncini accolgono la bara di Timonieri

CATANIA – Accoglienza in stile Casamonica per il feretro di Enzo Timonieri. Non sono bastate le prescrizioni ad evitare – sabato pomeriggio – fuochi d’artificio, palloncini e scritte dorate. Una della traverse, nella zona di via Della Concordia, è stata riempita da corone di fiori con tanto di striscione commemorativo. Una folla di persone ha riempito la strada e quando la bara è uscita da casa per raggiungere direttamente il camposanto, visto che i funerali in chiesa sono stati vietati per motivi di ordine pubblico, sono scattati gli applausi.

Il momento ‘commemorativo’ è stato filmato da diversi cellulari e poi caricato sulle piattaforme social, soprattutto su tik tok. Enzo Timonieri, conosciuto con l’appellativo di Caterina, è stato ammazzato – hanno dichiarato i suoi sicari – per permettere ai Nizza di conquistare il canale della droga con la Campania che era riuscito a mettere in piedi. I due fratelli Sanfilippo lo hanno fatto salire in auto grazie a una trappola ideata da Natalino Nizza e Sam Privitera, in carcere come mandanti. Il 26enne ha lasciato le due pistole aveva con se e sicuro di andare a recuperare un arsenale di armi a Vaccarizzo si è fidato. Ma appena fuori Catania Michael Sanfilippo ha sparato direttamente in testa. Poi i due fratelli lo hanno seppellito in una delle contrade del villaggio marinaro. La buca l’avevano già pronta.