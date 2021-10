Lentini, soccorso in barca per una famiglia bloccata VIDEO

CATANIA – Sono 130 nella sola provincia etnea i soccorsi effettuati dai Vigili del Fuoco. Particolarmente interessati dal maltempo che in queste ore sta flagellando la Sicilia orientale sono i territori di Scordia, Palagonia e Ramacca. A Scordia materiale fangoso misto a detriti ha ostruito numerose strade di collegamento tra cui la strada provinciale 16, dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna che aveva abbandonato la propria automobile travolta da acqua e fango. Lungo la strada provinciale 28 sono in corso le ricerche di due anziani segnalati come dispersi dopo aver abbandonato la propria automobile invasa dall’acqua.

Molti gli interventi effettuati in barca, come quello che a Lentini ha portato al salvataggio di una famiglia rimasta bloccata in casa dall’acqua.