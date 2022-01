Licata, fiori e messaggi nella scuola di Alessia: ‘Ci si vede sulle stelle’ FOTO

A poche ore dalla strage, fiori e messaggi per Alessia Tardino, la 15enne uccisa dallo zio insieme ai genitori e al fratellino. Al liceo Linares del paese docenti e compagni sono ancora sotto choc. Le lacrime e il dolore si trasformano in foto, ricordi, parole per una compagna la cui vita è stata spezzata troppo presto. La dirigente scolastica ha condiviso un post sui social per condividere con tutti l’atmosfera che oggi si respira in classe: “Ciao Alessia – scrive -. Splendi sempre nel tuo viaggio angelico. Sorridi lassù anche per noi sorridi sempre come solo tu sapevi fare”.

Lutto in classe

Sul banco della 15enne ci sono fiori bianchi e rose rosse. Realizzato anche un grande cartellone con le sue foto, dove la II B scrive: "Se tu vorrai, ci incontreremo nella prossima vita. Ci si vede sulle stelle e da quelle parti là". I professori e i compagni, in segno di lutto, hanno indossato dei vestiti neri e hanno dedicato momenti di raccoglimento e riflessione sulla tragedia di contrada Safarello. Qualcuno, invece, sul cancello dell'istituto scolastico ha lasciato un mazzo di fiori e il messaggio: "Ciao Alessia, Vincenzo, Alessandra e Diego".