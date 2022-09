Caro bollette, in due mesi 30mila euro di luce: chiude un bar a Isola

"Ci troviamo a dover comunicarvi una decisione che abbiamo sperato fino alla fine di non dovervi mai dare"

1' DI LETTURA

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – “Gentili clienti purtroppo ci troviamo a dover comunicarvi una decisione che abbiamo sperato fino alla fine di non dovervi mai dare. Tuttavia, nonostante il nostro impegno e il vostro sostegno quotidiano ci troviamo obbligati a chiudere temporaneamente la nostra attività a causa degli aumenti sulle utenze, che hanno coinvolto tutti i cittadini e tutte le attività del nostro Paese. Da lunedì 3 Ottobre saremo Chiusi”. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è il bar Gran Caffè di Isola delle Femmine.

“Spegneremo le nostre luci per un po’ ma senza dubbio vi assicuriamo che la nostra voglia di crescere, rinnovarci e tornare non ci abbandonerà mai. Ci scusiamo per questa decisione ma si è dimostrata necessaria, a presto!”.