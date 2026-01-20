 Il ciclone a Linosa: il mare travolge tutto VIDEO
Il ciclone a Linosa: il mare travolge tutto VIDEO

Le immagini registrate dagli abitanti dell'isola
maltempo
di
LINOSA – Il ciclone Harry travolge l’isola di Linosa.

Onde alte fino 7 metri dalla scorsa notte si sono abbattute sulla più piccola delle Pelagie, distruggendo decine di imbarcazioni, altre sono state spazzate via dalla potenza del mare.

Il ciclone a Linosa

Distrutte alcune vie di collegamento, come la litoranea cosiddetta del Lanternino che collega lo Scalo Vecchio con Pozzolana di Ponente e anche vie di accesso nella zona dei Faraglioni.
In questo momento, a causa del persistere delle avverse condizioni meteo, è impossibile fare una valutazione dei danni, che sono comunque ingenti.

Sull’isola non esiste un presidio di emergenza o di Protezione civile e sono i cittadini a organizzare in queste ora la messa in sicurezza di quel che rimane delle imbarcazioni e delle infrastrutture. Si prevede che la furia del ciclone Harry non diminuirà nelle prossime ore.

Maltempo, segui la diretta

