Cuffaro: “Non ci saranno pregiudiziali, presto il vertice nazionale” VIDEO

Il leader della Dc commenta le decisioni prese in occasione del vertice.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il leader della nuova Dc, Totò Cuffaro, commenta a caldo l’esito venuto fuori dal vertice del centrodestra. La decisione sul candidato si prenderà a Roma e non ci saranno pregiudiziali su nessun nome. “Nessun veto, nemmeno sul presidente uscente. Entro il 14 agosto si dovrà presentare il simbolo del candidato presidente della Regione siciliana. C’è poco tempo e bisogna fare in fretta. Se non ci sarà convergenza tra gli alleati, allora il mio partito si farà avanti con una candidata”. Lo dice Totò Cuffaro, leader della Nuova DC, al termine del vertice di centrodestra per la candidatura del presidente della Regione siciliana