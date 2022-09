Dopo quasi due anni si torna a seppellire ai Rotoli FOTO

Completato il lavoro preparatorio su uno dei campi di inumazione

PALERMO – “Oggi è stato completato il lavoro preparatorio su uno dei campi di inumazione al cimitero dei Rotoli. Dopo quasi due anni, si ricomincia a dare degna sepoltura alle salme in attesa“. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è Totò Orlando. Dopo due anni, dunque, si torna a seppellire al cimitero dei Rotoli. Sono stati completati i primi lavori su uno dei campi di inumazione del camposanto che permetterà di recuperare alcune decine di posti. In questi giorni, inoltre, sono in fase di installazione i primi loculi ipogei.

Lagalla: “Segnale importante a tutta la cittadinanza”

“È un segnale molto importante che si sta dando a tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni siamo stati costretti a vedere aumentare il numero delle bare in deposito. Da oggi – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – contiamo di vedere ogni giorno questo numero diminuire costantemente. Dal giorno in cui questa giunta comunale ha deliberato l’accordo quadro per i lavori di manutenzione al cimitero dei Rotoli le opere non si sono mai fermate e ringrazio anche l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando che non ha mai smesso di monitorare e stimolare un rapido andamento dei lavori. Gli ostacoli che abbiamo trovato nel nostro percorso – conclude il primo cittadino – sono tanti e continuano a esserci, ma questa amministrazione dimostra di proseguire a contrastare caparbiamente l’emergenza sepolture e il fatto che da oggi si torni a seppellire ne è la riprova”.