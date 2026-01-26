“Franco Battiato. Il lungo viaggio” al cinema solo dal 2 al 4 febbraio

Il primo film sulla vita del cantautore siciliano sarà poi trasmesso anche su Rai 1

Dal 2 al 4 febbraio, come evento speciale per Nexo Studios, arriva nelle sale cinematografiche “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il primo film dedicato alla vita e alla carriera di uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Il biopic è diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta. L’elenco delle sale aderenti è consultabile sul sito di Nexo Studios, mentre le prevendite sono già attive all’indirizzo www.nexostudios.it/movie/franco-battiato-il-lungo-viaggio/.

Il biopic ripercorre gli anni della formazione artistica

Coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, “Franco Battiato. Il lungo viaggio” ricostruisce le principali tappe della formazione artistica del musicista, concentrandosi sugli anni giovanili e sull’ascesa professionale.

Il racconto prende avvio in Sicilia e prosegue fino al trasferimento a Milano negli anni Settanta, periodo decisivo per l’affermazione di Battiato nel panorama musicale italiano, per poi accompagnarlo nel ritorno alla terra d’origine.

Dario Aita presta il volto al cantautore siciliano

Ad interpretare Franco Battiato è Dario Aita, protagonista di una narrazione che attraversa i momenti chiave della carriera e della crescita personale dell’artista. Il film mette in evidenza la progressiva definizione della sua identità musicale e l’approfondimento di una dimensione interiore sempre più orientata alla ricerca spirituale.

Ampio spazio è dedicato anche ai rapporti umani e professionali che hanno inciso sul suo percorso creativo, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di numerosi brani del suo repertorio.

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il cast

Il cast comprende, oltre a Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli e Giulio Forges Davanzati, con la partecipazione di Anna Castiglia e un’apparizione speciale di Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma insieme a Giuvazza Maggiore.

La produzione ha ringraziato la Fondazione Franco Battiato ETS per il supporto al progetto. La distribuzione cinematografica è curata in esclusiva da Nexo Studios, con RTL 102.5 nel ruolo di radio ufficiale e la collaborazione di MYmovies. Dopo il passaggio nelle sale, il film andrà in onda su Rai 1 e sulla piattaforma Rai Play.

