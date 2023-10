Scade la convenzione, la protesta dei lavoratori del consorzio VIDEO

Sit-in davanti all'assessorato

PALERMO– La convenzione con la WindTre, per cui gestiscono servizi, scadrà tra qualche mese. Loro, i 250 lavoratori della cooperativa sociale ‘Call.it-Consorzio Sintesi’, sotto la cui sigla che raccoglie molte persone riferibili alle categorie protette, sono in ansia. Temono di trovarsi senza una occupazione. Così, stamattina, hanno inscenato un sit in davanti all’assessorato regionale al Lavoro di via Trinacria “Servono delle certezze – dice Mimma Calabrò della Fisascat Cisl -. Ci vuole anche un impegno serio della Regione per garantire i lavoratori, così come è avvenuto in altre sedi”. Nel video la testimonianza di Nadia Matranga e Simona Terzo.