Palermo: ex Onpi Partanna Mondello, il racconto del degrado FOTO

L'amministrazione lavora al censimento degli occupanti e avviare le pratiche per la residenza

PALERMO – Dallo sgombero coatto deciso da Cammarata nel 2010 è iniziato il lento degrado della struttura tra vandali e attività illecite. Si tratta dell’Ex Onpi (Opera nazionale pensionati d’Italia, ndr) nel quartiere di Partanna Mondello.

La casa di riposo comunale che molti anni fa dava ad anziani cure ed ospitalità, oggi è stata occupata da oltre 60 famiglie che hanno trasformato la struttura in dimore per le loro famiglie. Il progetto di riqualifica dell’area, approvato nel settembre 2011 dall’allora amministrazione capitanata da Diego Cammarata, non è mai partito. Nonostante all’interno della struttura era rimasto sempre attivo un ufficio comunale, col tempo è stato occupato anche quello.

Ma le promesse da parte delle varie amministrazioni hanno dato seguito negli anni. L’ultimo sopralluogo da parte del vicesindaco Fabio Giambrone risale nel 20 febbraio 2020. L’ennesima ipotesi? Una riqualificazione dell’area dell’ex Onpi e restituire gli spazi ai cittadini.

Ma in molti del quartiere si chiedono: “come riqualifichi l’area se ad oggi ci sono più di 60 famiglie che hanno occupato la struttura?”.

Domanda che da anni aspetta risposta da parte dell’amministrazione Orlando. Nel frattempo la giunta del “professore” da tempo lavora al censimento degli occupanti e avviare le pratiche per la residenza di chi ne ha i requisiti.

“Lo stato confisca ville, appartamenti, ma che fine fanno? Alla fine le conseguenze le piangiamo sempre noi, che siamo poveri. Adesso come ogni elezione a Palermo verranno molti politici a fare promesse. Come ogni 5 anni…”. Urla un’occupante dell’Ex Onpi.