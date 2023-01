Il cellulare ‘aziendale’ di Messina Denaro, comprò auto a Palermo

I documenti sono stati trovati nel covo di vicolo San Vito

CAMPOBELLO DI MAZARA – Un giorno di gennaio 2022 Matteo Messina Denaro potrebbe essere andato a Palermo, personalmente, per comprare la Giulietta oggi individuata e sequestrata dalla polizia. Lo ipotizzano gli investigatori.

Si tratta dell’auto utilizzata dal capomafia nell’ultimo anno di latitanza. I documenti della macchina sono stati trovati nel covo di vicolo San Vito. Si sa pure che fu data in permuta una vecchia Fiat. L’auto è intestata all’anziana madre di Andrea Bonafede.

La rivendita di auto, soprattutto aziendali, si trovava nella zona di Corso Calatafimi, non lontano dalla Presidenza della Regione, in piazza Indipendenza.

Dunque il latitante si sentiva talmente sicuro da spostarsi fino a Palermo. Alla macchina gli investigatori sono arrivati dal codice della chiave che Messina Denaro aveva nel borsello al momento dell’arresto nei pressi della clinica La Maddalena a Palermo. L’auto è stata individuata nel parcheggio che utilizza il figlio di Giovanni Luppino, l’autista del latitante.

Il garage all’aperto si trova in via San Giovanni, la strada dove abita Luppino e dove abitava Messina Denaro prima di trasferirsi in via Cb31. La polizia è risalita al traslocatore che fece anche delle fotografie nella casa. Adesso gli scatti sono in mano alla polizia.

Il giorno in cui è arrivato in clinica Luppino sarebbe stato persino più prudente del latitante. Ha spento i telefonini, cosa che non ha fatto Messina Denaro che di cellulari ne possedeva due. Uno intestato a Bonafede e un altro ad un’azienda su cui sono in corso degli approfondimenti.