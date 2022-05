I rosanero approdano al secondo turno nazionale

PALERMO – Un brutto Palermo, che non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Triestina, conquista il passaggio del turno e approda alla seconda fase nazionale dei play off di Serie C. La prossima avversaria dei rosanero sarà la Virtus Entella, con match di andata in terra ligure martedì 17 e il ritorno in Sicilia sabato 21.