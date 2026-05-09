Sul posto i carabinieri

PALERMO – Placido Barrile, 34 anni, è stato trovato morto a Palermo, dentro una Smart parcheggiata in via Filippo Paladini nel quartiere Cep. A lanciare l’allarme è stato il fratello o un amico che ha chiamato il 112.

Uomo trovato morto a Palermo, ha ferite al volto e alla testa

L’uomo ha delle ferite di arma fuoco al volto e alla testa. Sul posto sono arrivati per primi i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Poi, i carabinieri del Nucleo radiomobile e del Reparto operativo.

La Smart era parcheggiata non distante da viale Michelangelo, davanti ai locali della quinta circoscrizione, a due passi dal murales dedicato a Totò Schillaci.