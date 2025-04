Sicula Trasporti, chiusa la discarica: “Problemi nella raccolta rifiuti” VIDEO

L'annuncio di Gema, società impegnata nella raccolta dei rifiuti al Centro

CATANIA – “La chiusura, non annunciata, della discarica da parte di Sicula Trasporti sta avendo conseguenze sull’esecuzione del servizio di raccolta della frazione ‘secco residuale’, prevista oggi come da calendario, in alcune parti della città” fanno sapere da Gema spa, società impegnata nel servizio di raccolta rifiuti a Catania.

“Nel Lotto Centro, per quanto riguarda Gema SpA, la raccolta era stata già effettuata di prima mattina secondo i consueti orari, ma ormai da ore – spiegano – tutti gli autocompattatori carichi di rifiuti da conferire si trovano in coda in attesa che l’impianto riapra, impedendo così di poter concludere correttamente il servizio”.

“Stando alle notizie trapelate – dicono da Gema – la discarica non dovrebbe riaprire prima delle 12, orario di massima, che però potrebbe anche non venire confermato. Gema SpA informa dunque i cittadini che eventuali disservizi e criticità sono dovuti esclusivamente alla chiusura senza preavviso della discarica. Si sta monitorando la situazione e vi terremo aggiornati in caso di eventuali nuove comunicazioni”.

Aggiornamento

“Gema SpA – in una nuova comunicazione – ribadisce che eventuali disservizi e criticità sono dovuti esclusivamente alle operazioni di conferimento in discarica, in corso, ma molto a rilento. Vi terremo aggiornati in caso di eventuali nuove comunicazioni”.

Un video dimostra le lunghe code all’ingresso della discarica.