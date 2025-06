Catania dopo l’omicidio: “Reati in calo ma alcuni fenomeni danno fastidio”

Le parole del sindaco Trantino dopo il vertice in Prefettura - VIDEO

CATANIA – A Palazzo Minoriti, la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Signoriello. Partecipano i vertici delle forze dell’ordine ed il primo cittadino Enrico Trantino che dopo il suo intervento ha rilasciato una breve dichiarazione.

Le parole di Trantino

A margine del Comitato il sindaco Trantino ha detto: “C’è una assoluta corrispondenza di intenti tra tutte le istituzioni, riscontrata nelle precedenti attività di contrasto. C’è stata una forte incisiva azione di repressione degli atti criminali, infatti dalle statistiche che riceviamo oggi i reati sono fortemente in calo”.

“Il problema – ha continuato Trantino – è poi su quei fenomeni come quello che comprensibilmente dà tanto fastidio ai catanesi e ai turisti, quella di parcheggiatori abusivi, che a volte possono scatenare reazioni che non si sa dove conducono. La questione è anche sull’insufficienza della risposta che noi possiamo dare, per limiti normativi che non consentono di contestare se non una contravvenzione amministrativa”.

LEGGI ANCHE: L’ultimo saluto a Santo Re e una domanda che resta inevasa: perché?