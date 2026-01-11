Armi, droga e soldi: ancora controlli e sequestri nel quartiere Zen VIDEO

Intervento dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo

PALERMO – I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con il nucleo operativo, i militari del radiomobile, del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e del 9° nucleo elicotteri hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Zen del capoluogo siciliano alla ricerca di armi e droga, dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità che si sono verificati negli ultimi mesi.

Grazie al fiuto dei cani antidroga e anti-esplosivo, i militari hanno trovato, nei padiglioni di via Rocky Marciano, una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, completa di caricatore con 4 munizioni e munizioni di altro calibro tra cui proiettili 6.36 e 38 special.

Scoperti anche oltre 50 grammi di marijuana e, in un appartamento disabitato, in via Fausto Coppi, una piantagione indoor di marijuana con 126 piantine di cannabis coltivate in una stanza adibita a serra, 28 lampade alogene, ventilatori, areatori e fertilizzanti.

L’attività di controllo ha permesso inoltre di denunciare in stato di libertà un 20enne, per guida senza patente reiterata nel biennio; di identificare 249 persone; controllare 185 veicoli; segnalare ai competenti uffici territoriali 5 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish; contestare 57 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 48.000 euro.