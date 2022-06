Palermo, le foto dal luogo dell’omicidio alla Zisa

Il delitto in via Imperatrice Costanza

1' DI LETTURA

PALERMO – Questa mattina un omicidio ha scosso la città di Palermo. Un uomo, Giuseppe Incontrera, 45 anni con precedenti per droga, è stato raggiunto da colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, una via della zona Zisa.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Inutile la corsa all’ospedale Civico di Palermo dove si sono vissuti momenti di tensione.

Sul luogo dell’omicidio sono presenti le forze dell’ordine che stanno indagando.