Rapina al corriere di sigarette: "Traditi" da una rosa, due arresti

Traditi da un tatuaggio e dai vestiti

PALERMO – Ci sono due arrestati per l’assalto al corriere di sigarette dello scorso settembre in via Simone Gulì, a Palermo. Il giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello, la settimana scorsa ma Livesicilia ha appreso la notizia in queste ore, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Alessandro Tutone e Giuseppe Augello, di 34 e 38 anni.

Il dipendente della ditta che stava consegnando i cartoni di “bionde” fu minacciato da due uomini incappucciati che fuggirono con i colli di sigarette. Una terza persona faceva da palo.

Tutone, per via di alcuni precedenti penali (gli viene contestato una rapina dello scorso giugno), è stato uno dei primi sospettati. Convocato alla squadra mobile, dove per altro confessò, gli investigatori hanno subito notato che i vestiti e il tatuaggio sul braccio – una rosa – erano gli stessi dell’uomo filmato durante il colpo da una telecamera di sorveglianza. Augello, invece, sarebbe stato tradito dai commenti intercettati sul suo imminente arresto.