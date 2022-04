Palermo, albero caduto sulle tombe del cimitero dei Rotoli – FOTO

Disagi e incuria nel camposanto

Ancora disagi al cimitero dei Rotoli di Palermo. Ieri mattina i parenti dei defunti hanno trovato un albero caduto sulle tombe. “Nei giorni scorsi erano comparsi dei cartelli di pericolo, allertando su possibili frane – spiega l’avvocato Rosa Maria Salemi -, ma quello che è successo l’altra sera, complice sicuramente il vento, è frutto di mancata manutenzione dei luoghi da anni”.

Il precedente

Salemi ricorda un episodio come segnale dell’incuria: “A luglio del 2021 una parte di cornicione di una sepoltura gentilizia è caduta su una panchina distruggendola. Da allora è stato solo apposto un nastro per impedire accesso, nonostante le mie denunce niente è stato fatto. Adesso saranno i familiari a pagare il prezzo più amaro di questa incuria perenne”. Visti i precedenti il legale si chiede se “passeranno anni per ripristinare i luoghi colpiti dall’albero caduto e se sarà impedito, come è avvenuto ieri, l’accesso in auto anche ai disabili”.