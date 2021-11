Meteo Sicilia, allerta arancione: esondazioni e tempeste LIVE

PALERMO – Il maltempo non dà tregua dopo le difficoltà vissute oggi. Non si contano allagamenti e cedimenti strutturali. La tempesta si sposta. Segnalata esondazione torrente S. Bartolomeo a Calatafimi. Interventi in corso della Protezione Civile.

Il vortice ciclonico che da più giorni staziona nei pressi delle Isole Baleari e che riesce a influenzare anche molte regioni italiane

LEGGI – cedimenti al Vittorio Emanuele di Palermo – Catania – evacuato il liceo Boggio Lera

LA DIRETTA

19.45 Allagato tratto di autostrada nel trapanese, scuole chiuse a Salemi LEGGI QUI

19.30 ESONDAZIONE A CASTELLAMMARE DEL GOLFO – l sindaco Rizzo e l’assessore alla protezione civile D’Angelo: “Invitiamo i cittadini alla massima attenzione. Al momento si registrano solo alcuni allagamenti ma l’allerta rimane altissima per le copiose piogge ancora in corso. Monitoriamo lo stato dei luoghi. Attenzione anche al torrente Guidaloca”.

«Esonda il fiume san Bartolomeo e al momento si sono registrati solo alcuni allagamenti di terreni in prossimità del fiume, dal lato di Castellammare. L’allerta rimane massima ed invitiamo i cittadini che vivono nelle zone circostanti il fiume o transitano, a prestare la massima attenzione. Le consistenti piogge delle ultime ore hanno provocato la piena del fiume. Monitoriamo lo stato dei luoghi».

Il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo invitano la cittadinanza a fare attenzione perché è in corso l’esondazione del fiume san Bartolomeo al confine tra i Comuni di Castellammare ed Alcamo. Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio di Castellammare del golfo.

«Prosegue lo stato di allerta per la pioggia continua in corso in queste ore ed il livello d’acqua del fiume San Bartolomeo si è innalzato notevolmente ed è passato repentinamente alla piena– spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo-. Al momento si registrano solo alcuni danni ai terreni adiacenti il San Bartolomeo ma occorre la massima allerta e prudenza anche nella zona del torrente Guidaloca».

«Come sottolinea la protezione civile occorre prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, soprattutto proprio in prossimità dei corsi d’acqua perché prosegue anche domani, 11 novembre, l’allerta arancione indicata per quasi tutta la Sicilia. Ci saranno ancora temporali, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica– concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo-. Occorrono massima attenzione e prudenza negli spostamenti».

19.20 – Menfi, Protezione Civile sta evacuando circa 20 miglie in zona Valle

19.10 SALEMI (TRAPANI) – Scuole chiuse in via precauzionale domani a Salemi. Lo ha deciso il sindaco della cittadina in provincia di Trapani, Domenico Venuti, alla luce dell’allerta arancione diramato dalla Protezione civile per le prossime 24 ore, con il rischio di un peggioramento delle condizioni meteo. Venuti ha firmato una ordinanza che prevede la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. La decisione è stata assunta di concerto con gli altri sindaci dei Comuni limitrofi.

Calatafimi

18.45 diverse tratte ferroviarie interrotte: – PA-AG da Palermo a Cammarata -PA – CT tratta Palermo – Roccapalumba – Catania – PA-TP tratta Castelvetrano – Piraineto

18.44 Emergenza a Menfi. Protezione Civile sta organizzando evacuazione di alcuni residenti dalla zona Lido Fiori

18.04 – SCIACCA, 10 NOV – Sono stati numerosi nelle ultime ore i disagi a Sciacca (Agrigento) a causa della pioggia incessante, che ha causato anche l’esondazione del torrente San Marco. Disagi per alcuni automobilisti a causa dell’allagamento delle strade. La furia dell’acqua ha danneggiato condotte idriche e fognarie e causato anche il cedimento di alcune delle vie di comunicazione più transitate nelle zone di campagna. Ma i danni del maltempo hanno interessato anche le strade urbane. “Al momento abbiamo riscontrato gravi criticità nella circolazione”, dice il sindaco Francesca Valenti. Disposta la chiusura al traffico di alcune vie. Tra queste la via Lido, una delle arterie più vulnerabili della città, che ad ogni alluvione viene travolta da acqua piovana e dai liquami fognari di un impianto vecchio e ormai inadeguato che non è stato ancora sostituito. La polizia municipale di Sciacca si è appellata alla cittadinanza a non uscire da casa. La protezione civile del comune inoltre è intervenuta per mettere in salvo alcune famiglie residenti in località Carcossea, che erano rimaste isolate per il cedimento dell’unica strada di accesso alle loro abitazioni. Restano bloccati nelle loro abitazioni, invece, 3 disabili residenti in piazza San Vito, in pieno centro abitato, dove la pavimentazione stradale ha subito gravi danni e la via di accesso è stata transennata. Disagi e allagamenti anche nei comuni vicini. Oggi i bambini della scuola elementare “Cacioppo” di Menfi hanno anticipato la fine delle lezioni dopo le infiltrazioni di acqua piovana all’interno della sede scolastica. L’allerta meteo a Sciacca non è ancora cessata, e le previsioni preoccupano anche per domani. Già per oggi il comune aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Provvedimento confermato anche per domani. La stessa decisione è stata assunta anche dal sindaco di Menfi Marilena Mauceri.

17.42 Niente estate di San Martino quest’anno. La colpa è da imputare a un ostico vortice ciclonico che da più giorni staziona nei pressi delle Isole Baleari e che riesce a influenzare anche molte regioni italiane. E’ quanto prevede il team del sito www.iLMeteo.it annunciando un flop del bel tempo e relativo tepore che caratterizza questo periodo dell’anno. Il vortice condizionerà il tempo su molte regioni almeno fino a venerdì, dopo di che un altro ciclone è pronto a minare il tempo del weekend. Nei prossimi giorni le regioni che risulteranno più piovose saranno la Sicilia, inizialmente il Nordovest e il Lazio e localmente la Sardegna. Sul resto d’Italia il sole farà sempre fatica a sbucare dallo spesso strato di nuvole che coprirà il cielo. Nel corso del weekend un’altra bassa pressione, stavolta in arrivo dalla Francia, si inserirà nella circolazione depressionaria agganciandosi a quella preesistente e inviando una perturbazione. Sia sabato e sia domenica tutte le regioni del Nord torneranno ad essere bagnate dalle piogge, così come gran parte del Centro Italia e solo localmente il Sud (qui soprattutto i settori ionici). Sotto il profilo termico non sono attese particolari variazioni se non un fisiologico calo termico in presenza di precipitazioni. Nel dettaglio: Mercoledì 10. Al nord: piogge al Nordovest, asciutto altrove. Al centro: piogge in Sardegna e coste di Lazio e Toscana. Al sud: ancora maltempo in Sicilia, forte in serata e nottata, piogge sparse in Calabria. Giovedì 11. Al nord: piogge in Piemonte, asciutto altrove, anche soleggiato nel pomeriggio. Al centro: al mattino piogge su Toscana e Lazio, poi sul sassarese. Al sud: maltempo in Sicilia. Venerdì 12. Al nord: più sole ovunque. Al centro: peggiora su bassa Toscana e Lazio con rovesci, piovaschi sulle Adriatiche. Al sud: instabile tra Sicilia e Calabria. Weekend spesso piovoso al Centro-Nord.

17.07 ALLAGAMENTI NEL PALERMITANO – SOCCORSI AUTOMOBILISTI LEGGI QUI La pioggia battente che da questa mattina si sta riversando nel palermitano sta creando disagi e rallentamenti nel traffico. A Partinico allagati in particolare un tratto della via Benevento, Largo Ascone e la via Kennedy, dove l’acqua si è infiltrata all’interno di scantinati, abitazioni e negozi. Al lavoro i vigili del fuoco. A Carini in via Monte Cuccio dove l’acqua ha invaso diversi scantinati e abitazioni. Pioggia intensa sulla strada provinciale 27 Corleone-Roccamena. Sulla Palermo-Sciacca, bivio con Camporeale e Roccamena stanno intervenendo i pompieri con diverse squadre per soccorrere vari automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle proprie auto a causa dell’enorme cumulo di fango e detriti che ha impantanato i veicoli. A Palermo diversi gli interventi per il distacco dell’intonaco da alcuni palazzi.

17.00 Grandinata a Cinisi, video di Badalamenti/facebook

Grandinata a Cinisi, video di Badalamenti/facebook

16.55 ROMA – Ancora condizioni particolarmente instabili sotto il profilo meteo sulle regioni centro-meridionali, in particolare sui settori tirrenici, con precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto per gran parte della Sicilia: lo comunica la Protezione civile che per l’isola ha emesso una allerta arancione. Allerta gialla invece per i settori meridionali della Calabria e su quelli costieri del Lazio per temporali e venti forti.

16.46 – Sciacca, situazione molto criticaSciacca. Torrente foce di mezzo straripato, salvata una persona intrappolata in auto in C.da Carcossea.

16.41 Un nubifragio si è abbattuto in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. La Protezione civile fa sapere che ci sono diversi allegramenti nella zona della statale Palermo-Sciacca soprattutto tra Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Gli automobilisti procedono lentamente lungo perchè tanti torrenti nella zona sono esondati. Allagamenti anche nella zona del trapanese a Castelvetrano e Calatafimi. Qui è esondato il torrente San Bartolomeo. Stanno intervenendo i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Rischio esondazione anche San Giovanni Gemini (Ag) in prossimità di due aziende zootecniche. Allagamenti anche a Menfi al Lido Fiori.

16.36 iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Un vortice collocato poco sotto le Isole Baleari genera condizioni di maltempo in Sicilia e piogge su alcune regioni del Centro (Toscana e Lazio al mattino) e del Nord (Piemonte occidentale e poi sudoccidentale). Altrove, tempo più asciutto ma con una nuvolosità diffusa, a tratti anche compatta sulle Adriatiche centrali. Venti deboli, settentrionali sui bacini più a Nord, meridionali altrove.

16.30 Pioggia intensa, scatta la chiusura della SP 27 Corleone-Roccamena, sul posto anche i carabinieri.

Allagamenti nell’agrigentino

Proseguono gli interventi del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla rete viaria, messa a dura prova dall’ondata di maltempo che da giorni, e in particolare nella giornata di ieri, ha interessato tutta la provincia. Situazione difficile in particolare sulla SP 19-B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, dove su buona parte del tracciato è stata collocata la segnaletica di pericolo a causa dei detriti che hanno invaso alcuni tratti di carreggiata. Uno smottamento di fango ha invece interessato un tratto della SP 42 Menfi-Partanna, e anche in questo caso sono dovuti intervenire i mezzi del Libero Consorzio per ripristinare il transito. Interventi di un certo impegno anche sulle SP 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e SP 32 Ribera-Cianciana, dove, oltre ai cantonieri, sono intervenuti operai e mezzi dell’impresa che gestisce la manutenzione ordinaria per sgomberare alcuni tratti completamente invasi da fango e acqua e consentire il transito a senso unico alternato dei veicoli. Situazione difficile anche su buona parte del comparto ovest e nel comprensorio canicattinese, in particolare per i danni provocati da una tromba d’aria.

Il Settore Infrastrutture Stradali continua a monitorare con la massima attenzione la situazione, e invita i cittadini a spostarsi sulla rete viaria provinciale solo in caso di assoluta necessità in considerazione dello stato di allerta meteo Arancione previsto per tutta la giornata di oggi. Dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento fanno sapere che “non è infatti possibile ripristinare appieno le condizioni di normale viabilità e di sicurezza finchè continueranno le piogge. Si sta inoltre procedendo alla diffida dei proprietari dei terreni adiacenti le strade provinciali ed ex consortili (cosiddetti ‘frontisti’) ed eventualmente alla notifica delle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada. Molte opere eseguite da questi proprietari infatti risultano abusive o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa, e creano sistematicamente danni alle sedi stradali per l’enorme quantità di fango e detriti provenienti dai terreni e trasportati dalle piogge sulle carreggiate”.

“La situazione rimane difficile – afferma il Commissario Straordinario, Vincenzo Raffo – ma grazie all’attento lavoro del Settore Infrastrutture Stradali contiamo di limitare al massimo il disagio per i cittadini che per lavoro o per necessità devono percorrere quotidianamente le strade di nostra competenza”.

Circolazione sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa anche per la giornata odierna sulla linea Palermo – Agrigento/Catania, tra Montemaggiore e Roccapalumba per l’allagamento della sede ferroviaria e i danni provocati dalle abbondanti precipitazioni che continuano ad interessare tutta l’area. Lo rende noto Rfi, sottolineando in una nota che prosegue il lavoro dei propri tecnici, impegnati a presidiare le linee interessate dall’interruzione, al fine di ripristinarne la funzionalita’ in sicurezza. Attivo servizio sostitutivo con autobus.

NNNN

Le previsioni

“Il vortice depressionario posizionato tra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord continua a convogliare un flusso di correnti sud-orientali umide e instabili verso la nostra Penisola. Ciò determina un tempo spiccatamente instabile sulle regioni centro-meridionali, in particolare sui settori tirrenici, con precipitazioni a carattere temporalesco soprattutto sulla Sicilia”.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

“L’avviso prevede dalla mattina di domani il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui settori meridionali e in estensione a quelli orientali. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

“Un vortice collocato poco sotto le Isole Baleari genera condizioni di maltempo in Sicilia e piogge su alcune regioni del Centro (Toscana e Lazio al mattino) e del Nord (Piemonte occidentale e poi sudoccidentale)”.

Come comunica la protezione civile attenzione viene riservata al torrente nel territorio di Scillato che è esondato. Il sindaco riferisce che le persone che erano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni sono state liberate. La città Metropolitana di Palermo ha chiuso la strada provinciale 9 bis in direzione di Collesano e in direzione di Polizzi, in attesa della fine delle operazioni di pulizia. LEGGI ANCHE: Sicilia, allerta arancione e condizioni meteo in peggioramento

Nubifragi a Catania e Messina

Altrove, tempo più asciutto ma con una nuvolosità diffusa, a tratti anche compatta sulle Adriatiche centrali. Venti deboli, settentrionali sui bacini più a Nord, meridionali altrove. Nelle ore notturne e fino alle 8 di venerdì piogge interesseranno il sassarese e nubifragi la provincia di Messina e Catania.