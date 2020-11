Rappa e il quadro di De Chirico: assolto e dipinto restituito

PALERMO – Assoluzione perché il fatto non sussiste e restituzione del quadro di De Chirico. In Tribunale passa la linea difensiva di Vincenzo Corrado Rappa. La sentenza è del collegio presieduto da Fabrizio La Cascia.

“Siamo ampiamente soddisfatti – spiegano gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Raffaele Bonsignore – visto che abbiamo sempre sostenuto l’insussistenza del reato”.

L’indagine partì dalla segnalazione del prefetto Isabella Giannola, amministratore giudiziario dei beni del Gruppo Rappa, subentrata a Walter Virga, indagato e condannato assieme all’ex presidente della sezione Misure di prevenzione, Silvana Saguto. Rappa era parte civile nel processo di Caltanissetta ed è stato risarcito. Il processo di prevenzione si è chiuso in primo grado con una parte dei beni andata in confisca e un’altra restituita, tra cui la stessa Med Group.

Gli agenti della Direzione investigativa antimafia erano andati a cercare il dipinto, che vale 500 mila euro, per metterlo sotto sequestro. All’indomani della perquisizione era stato lo stesso Vincenzo Corrado Rappa a consegnare l’opera, “Il Trovatore”, sostenendo che facesse parte dei suoi beni personali e non delle società finite sotto sequestro e poi restituita. Una versione che non ha convinto l’accusa, secondo cui, l’intestazione fittizia del dipinto sarebbe stato uno stratagemma per “salvare” il dipinto.

In realtà le ricerche all’inizio riguardavano un altro dipinto, a firma di Gino Severini, pittore futurista morto negli anni Sessanta. Nei libri contabili risultava che il quadro fosse stato ceduto dalla Pubblimed alla Med Group e poi dato in permuta, assieme a una scultura, ad un gallerista di Cortina per comprare il De Chirico.

Agli atti dell’indagine finì la delibera con cui la Med Group riconosceva a Vincenzo Corrado Rappa per i suoi meriti gestionali un “premio” da un milione e 200 mila euro, liquidato in opere d’arte. Solo che, secondo il pubblico ministero Claudia Ferrari, in contabilità sarebbe stata presente la fattura che registrava la cessione del quadro fra le due società, ma non del corrispettivo pagato.