Il processo per il Muos

Sotto accusa per abusivismo edilizio un dirigente regionale e tre imprenditori

PALERMO – Assoluzione confermata in appello “perché il fatto non sussiste” e “rigetto della richiesta di confisca della struttura”. Si chiude il processo di secondo grado a un dirigente della Regione Siciliana e a tre imprenditori accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi (Caltanissetta) del Muos, sistema di telecomunicazione militare Usa.

La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del giudice per l’udienza preliminare di Caltagirone condannando il Comune di Niscemi, parte civile, al pagamento delle spese processuali. L’amministrazione municipale aveva chiesto una provvisionale di 10 milioni di euro a fronte di un danno che era stato stimato in 100 milioni. Si tratta dell’unica parte civile condannata. Forse ha pesato il cambio di rotta, così lo hanno definito i difensori di Arnone, che ha portato il Comune a definirsi vittima.

Oltre ad Arnone, sotto processo c’erano il presidente della “Gemmo Spa” Mauro Gemmo, e i titolari di due imprese subappaltanti: Concetta Valenti e Carmelo Puglisi.

Secondo l’accusa, che non ha retto al vaglio dei giudici, l’impianto era stato realizzato “senza la prescritta autorizzazione, assunta legittimamente o in difformità da essa”.

“Siamo soddisfatti che sia emersa la correttezza del nostro assistito – spiegano i legali di Arnone, gli avvocati Bartolomeo Parrino e Ottaviano Pavone – che ha sempre agito nel rispetto della legalità”.